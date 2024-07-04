Müzik dolu gece

24’üncü Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde, Othello Kalesi’nde Cemre Arca, The Beez, Island Seeds ve Buzz Ayaz konserleri yer aldı

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla 24’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor. Önceki akşam Othello Kalesi’nde üç farklı müzik grubu sahne aldı.

Othello Kalesi’nin dış bahçe alanında kurulan sahnede, Cemre Arca ve The Beez, Island Seeds ve Buzz Ayaz konserleri yer aldı.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyenlerin bir araya geldiği gecede, İngilizce, Türkçe ve Rumca dillerinde evrensel müzik ve özgün besteler seslendirildi.

Festival kapsamında Okan Bayülgen’in, Shakespeare’in ünlü tragedyasından esinlenerek, yazıp yönettiği “Richard” bu akşam KKTC’de ilk kez sahnelenecek.

Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ına bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor. Modern filozofların yaklaşımlarını ele alarak, Richard’ın ötekiliğini, Shakespeare’in Richard’ı ele alışını tartışmaya açıyor.

Bayülgen’in “Richard” karakterini canlandırdığı oyun, Net Sanat - Kabare Dada ortak yapımı…

