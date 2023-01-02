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Meteoroloji Dairesi'ne göre hafta boyunca yağmur yok

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Meteoroloji Dairesi'ne göre hafta boyunca yağmur yok
Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre 9 Ocak Pazartesi'ne kadar yağmur beklenmiyor.
Dairenin haftalık öngörüsüne göre, hava genellikle az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18- 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.
 
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