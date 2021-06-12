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Maraş’taki yollar için 130 milyon TL’ye ihtiyaç var

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Maraş’taki yollar için 130 milyon TL’ye ihtiyaç var
 
 
 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, dün Gazimağusa Belediyesi’nde farklı daire ve kurumların teknik temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenleyerek Maraş’ın imar planına dâhil edilmesi konusunda bir toplantı yaptı.
Kara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurulduğunda tazminatların ödenmesinin gündeme geleceğini, imar planında bölgenin imarındaki yüzdeliklerin artırılması ve kat fazlalıkları yönüne gidilirse Komisyona müracaat edildiğinde tazminat taleplerinin fazla olacağını, bunun düşünülmesi gerektiğini söyledi. Şehir Planlama Dairesi’nin yapacağı çalışma ile Maraş’ın mevcut haliyle kamusal alanların düzenlenme maliyetinin ortaya çıkacağını, ilerleyen dönemde siyasi otoritenin imar planı yapılması kararı verirse dairelerin yapacağı çalışmaların revize edilmesi gerekeceğini söyledi. Maraş’taki yolların asfaltlama işleminin gerçekleşmesi için 130 Milyon TL’lik kaynağa ihtiyaç olunduğunu belirtti. 50 yıl sonrası Maraş’ın nasıl görüneceğini Şehir Planlama Dairesinin ortaya koyacağını ifade etti.
 
 
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