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Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon

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Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarına tepki gösterdi: “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon”

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Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon
 
Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı seçimini egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini gündeme getiren Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kazanmasını hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları yalana ve iftiraya dayalı operasyonlar sürdürürken, bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi” açıklaması yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarını değerlendirerek, “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon” ifadesini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:
 “Seçimlerde Mustafa Akıncı’ya destek veren ve kim oldukları bilinen küçük bir marjinal grup tarafından hazırlanan sözde raporda, ‘Türkiye’nin ve MİT’in seçimlere müdahale ettiği’ yalanı ileri sürülürken, bu sözde raporda hayali ve uydurma iddialar yer almaktadır. Bunun yanı sıra bu sözde raporun eş zamanlı olarak FETÖ sempatizanlarının yönetiminde bulunan ve Avrupa’da faaliyet gösteren haber sitelerinde de yer alması oldukça dikkat çekicidir.  Merkezi Atina’da bulunan AHVAL TV ile Almanya’da bazı çevrelerle ilişki içinde olan DW Türkçe haber sitesi tarafından da bunların servis edilmesi dikkat çekici bir diğer konudur. 
Siyasete atıldığı ilk günden bu yana sürekli halde halkın içerisinde olan, halkla bütünleşen ve halkın sevgisi ile güvenini kazanan Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın seçilmesini hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları, halkın iradesine büyük bir saygısızlık gösterirken, siyasi ahlaksızlık batağında çırpınmaktadırlar. 
Belirlenen strateji doğrultusunda “seçimlere müdahale edildi, baskı yapıldı, Cumhurbaşkanı Tatar seçilmedi, atandı” yalanları ile Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Tatar uluslararası alanda ve müzakere masalarında zor durumda bırakılmak istenirken, bu yalanlar ve iftiralarla dış güçler ile Rum-Yunan ikilisinin değirmenine su taşınmaktadır.
Spekülatif ve karalayıcı söylemlerle ülkenin kurumlarını itibarsızlaştırmak yerine ülkemizin hak ettiği şekilde, sorunlarını aşarak, kalkınarak, çatışma kültürüyle değil, hoşgörü ve iş birliğiyle ilerlemesi Cumhurbaşkanımızın en birincil önceliğidir.
Bu çirkin operasyonları yürütenlerin kimler olduğunun farkında ve bilincinde olan halkımız, bunları seçimde sandığa gömdüğü gibi, tarihin çöplüğüne de atacaktır.” 
 

“Özgür Gazete” adlı internet gazetesi, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Ankara hükümeti tarafından yapıldığı iddia edilen müdahalelerle ilgili hazırlanan raporu paylaştı
 
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