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Maket polis araçlarıyla sürat suçunda azalma

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Maket polis araçlarıyla sürat suçunda azalma

 
Dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan ve sürat suçunun azaltılmasını hedefleyen "maket polis araçları", 21 Ekim 2022 tarihinde ülkemizde de hayata geçti.
Maket polis araçlarının yerleştirildiği günden itibaren alınan verilere göre sürat suçunun yüzde 38 oranında azaldığı gözlemlendi.
Maket polis araçlarının yerleştirilmesinden önceki hafta olan 15-21 Ekim tarihleri arasında 629 adet sürat suçu polis tarafından tespit edilip rapor edilirken, maket polis araçların yerleştirildiği tarihten sonraki 22-28 Ekim tarihleri arasında ise benzer şartlar oluşturularak yapılan denetimler kapsamında 390 adet sürat suçu tespit edilerek rapor edildi.
 
 

Maket polis araçları koyulan bölgelerde sürat suçunun yüzde 38 oranında azaldığı gözlemlendi
 
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