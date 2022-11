LTL velileri eyleme hazırlanıyor

LTL Okul Aile Birliği, okula kadrolu hademe istihdam edimesi çağrısı yaptı ve çocukları okula göndermeme dahil her türlü eylemi yapacaklarını vurguladı





Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Korukoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na, okula kadrolu hademe istihdam etmesi çağrısında bulundu.

Konunun yargıda olması nedeniyle birlik olarak mahkeme kararını saygıyla bekleyeceklerini belirten Korukoğlu, ortaya çıkacak sonuca göre çocukları okula göndermeme dahil her türlü eylemi yapacakları uyarısında bulundu.

Korukoğlu yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır LTL’nin kadrolu hademesi olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, son gelinen süreçte taşeron şirket tarafından yürütülen temizlik hizmetlerinin, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tamamen durduğunu kaydetti.

Bugüne kadar öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla yapılan okul temizliğinin yeterli olmamaya başladığına dikkat çeken Korukoğlu, okulda her an salgın hastalık baş göstereceği, çocukların hastalanacağı korkusu içinde olduklarını ifade etti.

