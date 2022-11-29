Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a güven mektubunu sundu. Feyzioğlu “Görev sürem boyunca Türkiye ile KKTC arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi için var gücümle çalışacağım” diye konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Feyzioğlu’na; “Sizi burada görmekten büyük mutluluk duymaktayım. Birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağım, başarılar diliyorum” dedi.Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da, Tatar’a sunduğu güven mektubunu okuduFeyzioğlu’nun okuduğu güven mektubu aynen şöyle:“Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini getirdim. Zat-ı Alilerinin katında görev yapmış olan Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin Geri Çağrılma Mektubu’nu ve Zat-ı Devletleri’nin katına şahsımı görevlendiren Güven Mektubu’nu Size sunmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun yolundan yürüyen büyük mücahit, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ve şahsen yakından tanıma, feyz alma ayrıcalığına sahip olduğum büyük devlet insanı Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki 15. Büyükelçisi olarak görev yapacak olmak benim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Görev sürem boyunca Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi için var gücümle çalışacağımdan emin olunuz. Halkımız ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz arasındaki eşsiz gönül bağı, bu şerefli görevde en önemli dayanağımız olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmada tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında bulunmuştur. Emsalsiz bir siyasi irade ve kararlılığa dayanan bu haklı çağrıya uymak devletler hukukunun, insan haklarının ve vicdanın gereğidir. Kıbrıs Türkü’ne uygulanan zalimane izolasyonlar artık son bulmalıdır. Devletler hukukuna göre bağımsız ve egemen bir devlet olduğu kuşku götürmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üçüncü devletlerce artık tanınmalıdır.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve güçlü önderliğiyle, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yürüttüğü mahir diplomasiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na egemen ve bağımsız bir devlet statüsünde gözlemci üye olarak girmiştir. Bu üyelik, tanınma yolunda büyük bir adımdır.Herkes bilmelidir ki, Cennet Kıbrıs Adası’nda barışı ve huzuru istemeyen, Kıbrıs Türkü’nün haklarını her gün dünyanın gözleri önünde ihlal etmeye devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir. Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir tek çözüm vardır: eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devletin varlığını kabul etmek. Bu, hukuki duruma ve gerçeklere uygun tek çıkış yoludur. Davamız haklıdır. Davamız millidir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade ile bu kutlu davanın arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele, omuza başaracaktır.”Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul’da, Kadıköy Kızıltoprak’da doğmuştur. Annesi doğum sırasında vefat edince, dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinilmiştir. Annesi Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu, babası Mehmet Buçukoğlu çiftinin tek çocuğudur. Dedesi Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’dur. Annesinin ölümünden sonra İstanbul’dan Ankara’ya getirmişler. Dedesi Turhan Feyzioğlu ve anneannesi Leyla hanımın yanında Ankara’da büyüdü.TED Ankara Kolejini 1986 yılında bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Ardından Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2000 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanı kazandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 2007 yılından itibaren bir yıl dekanlık yaptı.18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 32. olağan genel kurulunda Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçilmiştir. Metin Feyzioğlu, 1991 yılında avukat Birgül Feyzioğlu ile evlendi, 2014 yılında boşandı. İki kız çocuğu babasıdır.14 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) 34’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Metin Feyzioğlu tekrar başkan olarak seçildi. Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda 5 Aralık 2021 tarihinde yapılan başkanlık seçimini Erinç Sağkan kazandı. Seçimde 348 delege oy kullandı. Metin Feyzioğlu 159 oy alırken, yeni TBB Başkanı ise Erinç Sağkan 181 oy aldı.Metin Feyzioğlu, 6 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ali Murat Başçeri’nin yerine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.Kasım 2018'den bu yana Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Murat Başçeri, 23 Kasım Çarşamba günü adadan ayrılmıştı.