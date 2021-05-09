LTB, sineklerle biyolojik mücadeleyi sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2021 yılı sivrisinek mücadelesinde kullanılacak biyolojik Larvasit ilaç alımı için sözleşme imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sivrisineklerle mücadelede kanserojen olmayan biyolojik ilaç uygulamasını sürdüreceklerini bildirerek, bu yılki mücadele kapsamında biyolojik ilaç alımı için sözleşme imzalandığını bildirdi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye’nin 2021 yılı sivrisinek mücadelesinde kullanılacak biyolojik Larvasit ilaç alımı için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kaynağından mücadele yöntemi sayesinde sivrisineklerin üredikleri alanlara direk müdahale ettiklerini ve bu yöntemi uygularken de yurttaşların sağlığı için kanserojen madde içermeyen biyolojik ilaç uyguladıklarını belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, sivrisinekle mücadelenin 12 ay boyunca sürdüğünü de sözlerine ekledi.