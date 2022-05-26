Limasol, dünyanın en iyi onuncu sahil şehri seçildi

Limasol, Birleşik Krallık fiyat karşılaştırma web sitesi Comparethemarket.com tarafından dünyanın en iyi onuncu sahil şehri tatil destinasyonu seçildi.

Çalışma, dünyadaki 35 büyük kıyı kentinde yapılacak şeyler, restoranlar, plajlar, Instagram gönderileri, güvenlik ve ortalama yıllık sıcaklıklar gibi çeşitli faktörlere göre sıraladı. Limasol, 5,77 puanla onuncu sırada yer aldı.

Dubai 8.13 puanla birinci olurken, onu İspanya’da Valencia ve Hırvatistan’da Dubrovnik izledi. İstanbul 122,9 milyon Instagram paylaşımıyla dünyanın en “Instagramlanabilir” sahil şehri olarak ortaya çıktı.

Limasol’un dokuz plajı, 177 etkinliği, 380 restoranı, yıllık ortalama 18,7C sıcaklığı, yüzde 67,37’lik bir güvenlik endeksi ve yılda 1,7 milyon Instagram gönderisi bulunuyor. Limasol’dan daha düşük bir konumda bulunan popüler şehirler arasında 17. sırada Rio de Janeiro, 18. sırayı paylaşan Cannes ve Venedik, 21. sırada Los Angeles, 25. sırada Napoli ve 27. sırada Atina yer alıyor.