banner762
banner815
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
23 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
33 0
 
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
91 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
27 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
23 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
170 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
13 0
banner797
banner794

Limasol, dünyanın en iyi onuncu sahil şehri seçildi

banner476

banner825
Limasol, dünyanın en iyi onuncu sahil şehri seçildi

Limasol, Birleşik Krallık fiyat karşılaştırma web sitesi Comparethemarket.com tarafından dünyanın en iyi onuncu sahil şehri tatil destinasyonu seçildi.

Çalışma, dünyadaki 35 büyük kıyı kentinde yapılacak şeyler, restoranlar, plajlar, Instagram gönderileri, güvenlik ve ortalama yıllık sıcaklıklar gibi çeşitli faktörlere göre sıraladı. Limasol, 5,77 puanla onuncu sırada yer aldı.

Dubai 8.13 puanla birinci olurken, onu İspanya’da Valencia ve Hırvatistan’da Dubrovnik izledi. İstanbul 122,9 milyon Instagram paylaşımıyla dünyanın en “Instagramlanabilir” sahil şehri olarak ortaya çıktı.

Limasol’un dokuz plajı, 177 etkinliği, 380 restoranı, yıllık ortalama 18,7C sıcaklığı, yüzde 67,37’lik bir güvenlik endeksi ve yılda 1,7 milyon Instagram gönderisi bulunuyor. Limasol’dan daha düşük bir konumda bulunan popüler şehirler arasında 17. sırada Rio de Janeiro, 18. sırayı paylaşan Cannes ve Venedik, 21. sırada Los Angeles, 25. sırada Napoli ve 27. sırada Atina yer alıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.