Kuran kursu gerginliği

KKTC’de Anayasa Mahkemesi’nin önceki gün açıkladığı kararı ile Din İşleri Dairesi’ne kuran kursu düzenleme yetkisi veren yasa maddesini iptal etmesi, büyük tartışma yarattı. En büyük tepki TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi

"Yanlıştan dönülmezse atacağımız adımlar farklı olur"



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “KKTC’de din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, KKTC’de Anayasa Mahkemesi’nin 2018 yılında yargıya taşınan davada önceki gün açıkladığı kararı ile Din İşleri Dairesi’ne kuran kursu düzenleme yetkisi veren yasa maddesini iptal etmesine çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan şöyle dedi:

KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.



FUAT OKTAY DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursları ile ilgili kararın duyurulması hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oktay’ın Tatar ile görüşerek, "bu işin süratle düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini bildireceğini"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “KKTC’de din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır”TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan, KKTC’deAnayasa Mahkemesi’nin 2018 yılında yargıya taşınan davada önceki gün açıkladığı kararı ile Din İşleri Dairesi’ne kuran kursu düzenleme yetkisi veren yasa maddesini iptal etmesine çok sert tepki gösterdi.Erdoğan şöyle dedi:KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursları ile ilgili kararın duyurulması hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oktay’ın Tatar ile görüşerek, "bu işin süratle düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini bildireceğini" ifade etti. Erdoğan, bu sürecin bizzat takipçisi olduğunu da aktardı.