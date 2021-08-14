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KKTC, yangın bölgelerine 50 konut yapacak

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KKTC, Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya başlattı. Başbakan Saner, Türkiye’deki yangınlarda meydana gelen zararın giderilmesine destek amacıyla, 50 konutun yapımı için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı

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KKTC, yangın bölgelerine 50 konut yapacak
Başbakan Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında yaşanan zararın giderilmesine destek vermek amacıyla, 50 konutun yapımına yönelik yardım kampanyası başlatıldığını belirtti.
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Saner, Bankalar Birliği, ekonomik örgütler ve halkın katılımıyla, Türkiye’de yangından etkilenen bölgelerde konut yapılabilmesi amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi.
KKTC olarak bu sıkıntılı dönemde Anavatan Türkiye’ye destek amacıyla başlatılan kampanyaya yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Saner, 50 konut hedefiyle yola çıkıldığını ortalama 75 konut seviyesine ulaşılacağının gözlemlendiğini belirtti.
KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan da Anavatan Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını söyleyerek, yaraların sarılması adına, 300 bin TL yardım yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.
 
 
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