Selde bilanço ağırlaşıyor

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden acı haberler geldi. Kastamonu'da 29 Sinop'ta ise 2 kişinin hayatını kaybetti, ölü sayısı 31'e yükseldi. Kayıp başvuru sayısı da 100'ün üzerinde

Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'de, 31 kişi hayatını kaybederken kayıp başvuru sayısının da arttığı söylendi.Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Önüne ne kattıysa götüren sel suları nedeniyle ilde 29 kişi hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde kayıp başvurusu yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Sinop'ta iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Bartın'da bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine gitti. Erdoğan otobüsten yaptığı konuşmada, "Bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.