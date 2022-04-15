Kız çocuklar alkolden hastanelik oldu

Larnaka'da bir ortaokulda teneffüste viski içen 13 ve 14 yaşındaki 6 kız öğrenciden 4'ü hastanelik oldu



Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeşin uyuşturucu kullandığının ortaya çıkmasının ardından, bu kez aynı yaş grubundaki çocuklar, okulda tükettikleri alkollü içki nedeniyle hastanelik oldu.

Ülkede yeni bir şoka neden olan olayın adresi ise Larnaka'daki bir ortaokul.

Çarşamba günü meydana gelen olayda, yaşları 13 ve 14 yaşındaki 6 öğrenciden 4'ü, teneffüste içtikleri viski nedeniyle hastanelik oldu.

Durumları iyi olduğu açıklanan çocuklar kısa sürede taburcu edildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sırasında, viskinin bir öğrenci tarafından okula götürüldüğü ve daha sonra diğer öğrencilere ikram edildiği belirlendi. Ancak yaşanan bu durum, velileri isyan ettirdi. Özellikle olayın öğretmenlerin gözünden nasıl kaçtığı sorgulanıyor. Veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olayın tam olarak soruşturulmasını ve önlem alınmasını talep etti. Öğrencilerin sigara, alkol ve uyuşturucu madde tüketiminde artış yaşanması endişeye neden olurken, uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarıyla tehlikeler konusunda konuşmaları çağrısı yapıyor.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Larnaka bölgesindeki ortaokulda meydana gelen bir olayın infial ve endişeye neden olduğunu belirtti.

Gazete öğrencilerin okul içerisinde çok miktarda alkol tüketmesi neticesinde 4 kişinin hastanelik olduğunu yazdı.

13-14 yaşlarındaki 6 kız öğrencinin teneffüs saatinde viski içtiğini yazan gazete 4 kişinin başının dönmeye ve kendilerini iyi hissetmemeye başlaması nedeniyle iki ambulansın okula çağrıldığını ve hastaların Larnaka Hastanesine götürüldüğünü belirtti.

Öğrencilere burada yapılan ilk yardımın ardından taburcu edildiklerini belirten gazete viskinin, öğrencilerden biri tarafından okula getirildiğinin tespit edilirken olayın araştırıldığını da yazdı.



