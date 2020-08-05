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Kıbrıs Türk basını bir emekçisini daha kaybetti

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Kıbrıs Türk basını bir emekçisini daha kaybetti
Kıbrıs Türk Basını bir emekçisini daha sessiz sedasız kaybetti.
Yıllarca ülke basınına hizmet veren Halkın Sesi Gazetesi'nde de çalışan Hüseyin Gürşan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Hüseyin Gürşan haberci ve foto muhabiri olarak yıllarca Kıbrıs Türk basınına enerjik ve üretken biçimde hizmet vermiş emekçilerimizdendi.
Haber ve fotoğraflarına ilginç yorumlarını da katmakla ünlü Hüseyin Gürşan'ın bu hizmetleri felç geçirdiği ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nde genç sayılacak bir yaşta diyabet nedeniyle bakım ve tedaviye alındığı güne dek yoğun biçimde sürdü.
Diyabet nedeniyle iki ayağını kaybeden Hüseyin Gürşan, bir süredir yoğun bakımdaydı.
Halkın Sesi Gazetesi olarak Gürşan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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