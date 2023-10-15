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Karpaz - İskele Anayolu İskele - Karpaz yönünde trafik akışına kapatıldı

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Karpaz - İskele Anayolu İskele - Karpaz yönünde trafik akışına kapatıldı
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Karpaz - İskele Anayolu'nun  İskele - Karpaz yönünde trafik akışına kapatıldığı, İskele'den Karpaz yönüne gidecek sürücüler için ulaşımın, Çayırova ikinci kavşağından itibaren Çayırova köy içinden sağlandığı duyuruldu  ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları  istendi.
Polis açıklamasında,  Karpaz - İskele Anayolu'nun, Çayırova birinci yol kavşağı (Senmar Çemberi) ile Çayırova ikinci yol kavşağı arasında kalan kısmında asfaltlama çalışmalarına bugün de devam edileceğinden dolayı yolun kapatıldığı belirtildi.
 
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