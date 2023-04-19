Karaoğlanoğlu ve Çatalköy sahilinde petrol olduğu düşünülen sızıntı tespit edildi

Çevre Dairesi, Sahil Güvenlik ve belediyeler sabahın erken saatlerinden bu yana alarmda... Petrole benzeyen, 100-120 metrelik bir şerit halindeki sıvının ne olduğunun tespiti için numune alındı



Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Dairesi ile Sahil Güvenlik ekipleri, açık denizde bulunan bir gemiden kaynaklanan yakıt sızıntısı olduğu tahmin edilen kirlilik ile ilgili çalışmalar yürütüyor.



Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı BRT’ye yaptığı açıklamada, Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaymakamlığı, Girne ve Çatalköy belediyesi ile Girne Şube Amirliği’nin sabah konuyla ilgili olağanüstü toplantı yaptığını belirtti.



Aktolgalı petrol sızıntısı olduğu düşünülen kirlilikten ekiplerin numune aldığını, gerekli incelemenin yapılacağını ifade etti.



Aktolgalı Karaoğlanoğlu ve Çatalköy tarafında görülen sızıntının yaklaşık 100-120 metrelik bir şerit halinde olduğunu belirterek, karasal temizliği Girne ve Çatalköy belediyelerinin üstlendiğini, deniz içerisinde ise Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışma yaptığını aktardı.



Korkulacak bir durum olmadığını kaydeden Aktolgalı, nispeten katı olan sızıntının halka içine alındığını, sıvı bölümüne ise absorbe malzemelerle emilme işlemi gerçekleştirildiğini ve sonrasında da emilen sıvının imha edileceğini belirtti.

İçerden akıntı gelmemesi halinde denizdeki temizliğin akşam saatlerinde sonlandırılması bekleniyor.



Karasal kısımda ise çalışmaların biraz daha uzun sürebileceği ancak belediyelerin yoğun çalışmasıyla en erken zamanda tamamlanacağı belirtildi.



