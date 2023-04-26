KAMUSEN, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Hemşirelerimizin kendi hayatlarını hiçe sayarak hayat kurtarma adına görev yapmaya çalıştıkları esnada darp edilmelerini kabullenmemizin mümkün olmadığını ve yapılan bu darp olayının da takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.” ifadelerini kullandı.
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