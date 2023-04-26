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KAMUSEN, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

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Genel Başkan Atan: “Darp olayının takipçisi olacağız” Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Mehmetçik Sağlık Ocağı'nda hemşire ve sağlıkçılara yönelik darp olayını kınadı.

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KAMUSEN, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı
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KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Hemşirelerimizin kendi hayatlarını hiçe sayarak hayat kurtarma adına görev yapmaya çalıştıkları esnada darp edilmelerini kabullenmemizin mümkün olmadığını ve yapılan bu darp olayının da takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.” ifadelerini kullandı.
 
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