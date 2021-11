Kahvenin de tadı kaçtı!

Kilosu 40 TL olan kahvenin fiyatı 120 TL’ye yükseldi. Özerlat Kahve Direktörlerinden İlke Özerlat “Kahve fiyatları bu yıl 3 katına çıktı. Kahve kıtlığı önümüzdeki süreçte tüm dünyayı etkisi altına alacak” dedi



Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve imalatçılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı.

Kilosu 40 TL olan kahvenin bugünkü fiyatı 120 TL’ye ulaştı. 100 ve 125 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son aylarda defalarca kez zamlandı. Özerlat Kahve Direktörlerinden İlke Özerlat, Kahve fiyatının fahiş şekilde zamlanmasının en büyük sebebinin iklim değişikliğinden kaynaklı dünyada yaşanan kahve krizi olduğunu kaydeti. İlke Özerlat, “Çin’de yaşanan konteyner krizinden kaynaklı nakliye fiyatlarının yükselmesi de bir diğer global etken. Ülkemiz özelinde ise özellikle TL’nin döviz karşısındaki ciddi değer kaybı, dolar üzerinden satılan kahvenin fiyatını etkiledi. Bunun haricinde ülkemizde üretim maliyetlerinin de yükselmesi kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıdı” diyerek, “Bu dört sebep birleştiğinde kahve fiyatlarının hiç olmadığı kadar yükselmesine neden oldu” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA KAHVE ÜRETİMİ GİDEREK AZALACAK”…

“Bir buçuk sene önce Türk kahvesinin kilosu 40 TL iken şu an 120 TL’yi buldu. Kahve fiyatları bu yıl neredeyse 3 katına çıktı” diyen İlke Özerlat, “Kahve kıtlığı önümüzdeki süreçte tüm dünyayı etkisi altına alacak. Hali hazırda şu an Kolombiya’da bu kıtlık yaşanmaya başladı. Özellikle küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki ilerleyen süreçte ciddi zararlar ve hasatta beklenmeyen bir düşüş yaşanacak. Dünyada kahve önümüzdeki 15-20 yıllık süreçte %60 oranında azalacak. Tropikal iklimde yetişen birçok meyve ve sebzelerin %60 oranında azalması bekleniyor” diyerek, Aslında yıllar önce öngörülen küresel ısınma felaketinin önüne geçilmediği için şu an bu olumsuzluklarla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Özerlat Kahve Direktörlerinden İlke Özerlat, ülkemizde kahve fiyatlarının yükselmesindeki tek etkenin iklim kriziyle sınırlı olmadığını dile getirdi. Kahve fiyatlarının yükselmesinin dört ana sebebi olduğunu kaydeden İlke Özerlat, nedenleri şu şekilde sıraladı:



“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAHVE ÜRETİMİNİ VURDU”

“Birincisi Brezilya’daki iklim şartlarının değişmesi. İklim şartlarının beklenenin daha üstünde ve daha farklı seyretmesinden kaynaklı önce yağmur azlığı sonra da don olayının yaşanması nedeniyle kahve kıtlığı yaşanmakta ve seviyeler normal hasadın altına düşmüş durumda. Kahve çekirdeği kıtlığı yaşanması nedeniyle bu durum fiyatlara yansıdı. Özellikle Türk kahvesinde kullanılan brezilya çekirdeğine 2 ya da 3 katı oranında çok ciddi zamlar yapıldı” dedi.



“TL’NİN DEĞER KAYBI FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Özerlat, “İkinci sebebi tabi ki TL’nin değer kaybedişi oldu. Kahve her zaman özellikle dolar cinsinden satın alındığından ve TL’nin de her geçen gün dolar karşısında değer kaybetmesinden ötürü fiyatlarda bu nedenle de bir artış yaşanmasına sebep oldu” şeklinde konuştu.



“NAKLİYE ÜCRETLERİ TAVAN YAPTI”

“Üçüncü sebebi ise pandemi döneminde Çin’deki ihracatın belli bir süre durdurulmasından sonra dünyadaki nakliye şirketlerinden ihracat ihtiyacının karşılayabilmesi için konteynerler alındı ve bu da konteyner kıtlığına yol açtı” diyen Özerlat, “Konteynerlerin hepsi Çin’e yönlendirildi ve bu durum taşımacılığın 3-4 kat daha pahalı olmasına neden oldu” ifadelerine yer verdi.



“ÜLKEDE ÜRETİM MALİYETLERİ YÜKSELDİ”

“Dördüncü sebebi de yine hem TL’nin değer kaybedişinden hem de pandemi döneminde yaşanan sorunlarla birlikte, asgari ücretin artması, akaryakıt, elektrik, vergi gibi yerli üretimde maliyetlerinin de yükselmesi kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıdı” diyen Özerlat, Bu dört sebep birleştiğinde kahve fiyatlarının hiç olmadığı kadar yükselmesine neden oldu” şeklinde konuştu.



