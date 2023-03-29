“İyilik Aşı”ndan elde edilen gelirin bir kısmı KİKEV’e bağışlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) işbirliğinde yürütülen İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması kapsamında açılan “İyilik Aşı”nda yapılan satıştan elde edilen gelirin bir kısmı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’na (KİKEV) bağışlandı.





KİKEV’den yapılan açıklamaya göre, bu bağış bir çocuk ile bir yetişkine işitme cihazı alınması için kullanılacak.

Açıklamada, “İyilik Aşı” adıyla Oğuz Veli Ortaokulu’nun Girne Barış Parkı'nda açtığı aşevinde haftada bir gün çorba satışı yapıldığı ve gönüllülerin bağışlarının alındığı belirtilirken, burada ihtiyaçlı kişilere ise çorba ikramında bulunulduğu kaydedildi.

Etkinlikten elde edilen gelirden 20 bin TL’nin KİKEV’e bağışlandığının bildirildiği açıklamada, bunun bir çocuk ile bir yetişkinin ihtiyaç duyduğu işitme cihazlarının alımında kullanılacağı aktarılarak, projeye katkı koyanlara teşekkür edildi.

