“İtfaiye araçlarını kullanabilecek personel yok”

KEMA, yangını söndürmede yetersiz kalındığını belirtti ve ekledi: “Orman Dairesi’nde yeterli teknik personel kalmadı, itfaiye araçlarını dahi kullanabilecek personel yok”

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Başkanı İrfan Tansel Demir, Mersinlik bölgesindeki yangının zamanında müdahale edilmediği için büyüdüğünü ve söndürmede de yetersiz kalındığını savundu.

Demir yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mersinlik yangının “zamanında müdahale edilemediği için büyüyen” bir yangın olduğunu ve şu ana kadar 2 bin hektar arazinin tamamen yandığını belirtti.

Yangınların önlenmesinde ve söndürmesinde idari eksikliklerin bulunduğunu iddia eden Demir, şunları kaydetti:

“Ülkemizde son zamanlarda çıkan ve büyüyen yangınlara baktığımızda maalesef ciddi idari sorunların olduğu ortadadır. Yangınlara hassas coğrafyada bulunan ülkemizde yangın riski yüksek derecede ve mutlaka bu yangınlar çıkacaktır. Ancak çıkan bu bu yangınlara erken müdahale ve söndürmede yetersiz kalınmaktadır. Bu yangında da gördük ki Orman Dairesi’nde yeterli teknik personeli kalmamış, itfaiye araçlarını dahi kullanabilecek personelin olmadığını üzüntüyle öğrendik. Yeterli yangın söndürme ekipleri ve itfaiyeniz olmazsa yangın söndürme çalışmalarını sadece helikopter ve uçak yardımıyla söndürme beklentisi içinde olmak maalesef hüsranla sonuçlanmaktadır.

Şu anda olası büyük ve büyüme eğilimde olan yangınlar için Orman Dairesi'nin hareket kabiliyetinin çok az olduğunu gördük. Her yıl yapılması gereken yangın riskini azaltacak idari faaliyetlerin yapılmadığını, yangın yolları, yangın şeritleri ve orman yollarının yapılmadığını gördük. Özellikle ana yol kenarları ve yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde (piknik alanları, orman içi ve kenarı yerleşim yerleri) ot temizliğinin yapılmadığını gördük.”



