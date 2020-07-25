İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu oldu

Mustafa Ürüncüoğlu’nun emekli olması nedeniyle boşalan İskele Kaymakamı mevkiine Ertuğrul Toroslu atandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, atama bugünden itibaren geçerli oldu.
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