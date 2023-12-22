İş kazası can aldı

Tepebaşı’nda bir evin balkonunda, kalıp işi yaparken 4 metre yüksekten yere düşen 64 yaşındaki Ahmet Kanak yaşamını yitirdi

Tepebaşı’nda bir ikametgahın balkonunda, kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşen 64 yaşındaki Ahmet Kanak hayatını kaybetti.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Kanak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

