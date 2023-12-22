İş kazası can aldı

Tepebaşı’nda bir ikametgahın balkonunda, kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşen 64 yaşındaki Ahmet Kanak hayatını kaybetti.
Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Kanak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.