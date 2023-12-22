banner913
banner932
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
7 0
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
7 0
 
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
7 0
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
33 0
RTÜK’ten Dr. Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ’ne ziyaret
RTÜK’ten Dr. Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ’ne ziyaret
16 0
Yeni varyant uyarısı
Yeni varyant uyarısı
17 0
Kolan British Hospital’den, ödüllerle dolu yeni yıl kutlaması
Kolan British Hospital’den, ödüllerle dolu yeni yıl kutlaması
33 0
banner996
banner985

İş kazası can aldı

banner989

Tepebaşı’nda bir evin balkonunda, kalıp işi yaparken 4 metre yüksekten yere düşen 64 yaşındaki Ahmet Kanak yaşamını yitirdi

banner974
İş kazası can aldı
banner971
Tepebaşı’nda bir ikametgahın balkonunda, kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşen 64 yaşındaki Ahmet Kanak hayatını kaybetti.
Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Kanak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.