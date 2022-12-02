İncirli’den “Lefkoşa’ya yılda 5 bin ağaç” sözü

CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşalıların yeşile hasret kaldığını dile getirdi ve yılda en az 5 bin ağaç diyerek yola çıktıklarını ifade etti



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, daha önce açıkladığı “Lefkoşa’ya yılda 5 bin ağaç” projesini, Orman Dairesi’ni ziyaret ederek yetkililerle paylaştı.

İncirli, "Lefkoşalıların yeşile hasret kaldığını" dile getirdi.

Kentte yeşil alanların atıl durumda, ağaçlandırmanın da çok zayıf olduğu görüşünü dile getiren İncirli, “Dünya Sağlık Örgütü psikolojik açıdan sağlıklı bir toplum için kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 9 metrekare olması gerektiği yönünde tavsiyede bulunuyor, Avrupa kişi başına düşen yeşil alan miktarını minimum 26 metrekare olarak belirledi, 50 metrekareye kadar çıkan şehirleri de mevcut. Ülkemizde bu rakam çok daha düşük ve özellikle Lefkoşa’da yüzde 3 civarından bahsediliyor” dedi.

Yılda en az 5 bin ağaç diyerek yola çıktıklarını ifade eden İncirli, bu bağlamda en yakın paydaşları olan Orman Dairesi’ni ziyaret ederek projelerini aktardıklarını söyledi.

Seçilmesi halinde, 25 Aralık’tan sonra Lefkoşa’nın yeşillendirilmesi için birlikte seferberlik ilan edip yoğun bir ağaç dikimine gidileceği konusunda işbirliği sözü veren Sıla Usar İncirli, yeşil koridorlar oluşturmak istediklerini belirtti.

Orman Dairesi ile hangi alanlarda hangi tür ağaçlar dikilebileceği, fidanlıkların nasıl geliştirilebileceğinin görüşüldüğünü dile getiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa halkını da bireysel anlamda evlerinde ağaçlandırmaya teşvik etmeyi istediklerini söyledi.

