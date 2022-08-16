İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyeceğini ifade etti ve “Herkesin içi rahat olsun” dedi



Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), Meclis önünde basın açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sendika yetkililerinin açıklama yaptığı sırada Meclis önüne gelerek, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Ne üzücüdür ki çeyrek asırdır devam eden bir sıkıntı var” diyen Öztürkler, bunun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bir türlü istenilen noktaya getirilememesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Öztürkler, bugün belediyelerin düştüğü sıkıntıların temelinde kendi zafiyetleri değil, 51/95 sayılı yasanın yürürlüğe girmemesi olduğunu kaydetti.

Geçen hafta belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasada komitenin belli bir noktaya geldiğini, Genel Kurul’da görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Öztürkler, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim” diye konuştu.

Söz konusu yasanın birçok güncellemesinin çeyrek asırdır yapılmadığını ifade eden Öztürkler, “Ne belediyelerin gelirlerini artırabildik, ne mali bir disiplin getirebildik” dedi. Belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla bağlı bulundukları halka daha iyi hizmet götürebilmesi için önlerini açacak düzenlemelerin de yapılamadığını kaydeden Öztürkler, sendika yetkilileriyle birlikte çalışmaların çoğuna katılarak, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“51/95 sayılı yasa geçmezse ve sadece birleştirmeyle kalırsak zaten bu eksik noktada kalır ve reform da yapılmamış olur” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, bu noktada sendika yetkilileriyle aynı noktada olduklarını ifade etti.

Bakan Öztürkler, bir soru üzerine, ülkeyi kaosa sokmayacaklarını ve birlikte çalışacaklarını belirterek, 51/95 sayılı yasayı en iyi şekle getirmek için çalışma çağrısı yaptı.

Bir başka soru üzerine, “Sendikaların veya bizlerin mutluluğu değil önemli olan, önemli olan yasaları hayata geçirmektir, toplumun önünü açabilmektir” diyen Ziya Öztürkler, sendika yetkililerinin birlikte çalışmak için kendilerini zorladığını ifade ederek, çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam ise, 65/2007 sayılı Belediyeler Personel Yasası ve buna bağlı tüzüklerin, reformun bir parçası olması gerektiğini belirterek, Bakan Öztürkler’den bu konudaki iradesi konusunda açıklama talep etti.

İçişleri Bakanı Öztürkler ise, geçen hafta sendika yetkilileriyle bir araya geldiğinde ciddi sıkıntılar olduğunu gördüğünü belirterek, zamanında yapılması gereken birçok şeyin ötelendiğini kaydetti. 51/95 sayılı yasa ve sınav tüzükleri, personel yasasının da hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, toplumun siyasilerden beklediği en önemli noktanın bu konuların çözülmesi olduğunu söyledi.

“BENDE BU İRADE VAR”

“Bende bu irade var” vurgusu yapan Bakan Öztürkler, samimi olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

Öztürkler, belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyeceğini vurgulayarak, Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili de farklı düşünmediklerini söyledi. “Herkesin içi rahat olsun” dedi.

