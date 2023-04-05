Gönyeli Alayköy’de vatandaşlar için bir kolaylık daha

Gönyeli Alayköy Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda; hizmeti halkın ayağına götürebilmek için Gönyeli-Alayköy belediye dükkânlarındaki vezneyi aktif hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada tekrardan hizmet vermeye başlayan şubede vatandaşların belediyeye ait tüm faturalarını ödeyebileceği belirtilirken şubenin adresi Şht. H. Mulla Avcı Sokak ve iletişim telefonu 2236816 olduğu kaydedildi.

