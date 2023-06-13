Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi yinelendi

Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 1 yıllık süreyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan imza töreninde, sözleşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen imza koyarken, Asbaşkan Hüseyin Manik, bazı belediye meclis üyeleri ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Yeni imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde, belediye başkanlığı seçimleri öncesinde Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın tüm başkan adayları ve Başkan Uluçay ile imzaladığı protokole sadık kalınarak hiçbir ek iyileştirme talep edilmeden geçmiş dönemdeki Toplu İş Sözleşmesi’nde mutabık kalındı.

Uluçay: “Gazimağusa Belediyesi’nin daha iyi olması için iş birliği halinde çalışılıyor”

Belediye Başkanı Uluçay konuşmasında, Sendika ve Belediye yönetiminin bazı konularda farklı düşünse de Gazimağusa Belediyesi’nin daha iyi olması açısından iş birliği halinde çalışıldığını ifade etti. Uluçay, Toplu İş Sözleşmesi’nin çalışanlara ve Gazimağusa Belediyesi’ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de konuşmasında, belediyenin mevcut ekonomik koşullarını bildiklerini ifade ederek, çalışanlar olarak ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı koymak amacı ile mevcut Toplu İş Sözleşmesi’nin aynen yürürlükte kalmasını talep ettiklerini ve Başkan Uluçay tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.