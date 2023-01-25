Fethiye açıklarındaki deprem Kıbrıs'ta da hissedildi

Akdeniz'de, Fethiye açıklarında saat 14.37'de deprem oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 6, Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise 5,9 olarak duyurdu.

25,9 km derinlikte meydana gelen deprem Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Kıbrıs'ta da hissedildi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, bugün meydana gelen depremin orta şiddette ve Richter Ölçeğine göre 5.8 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi depremle ilgili yaptığı açıklamada, bugün saat 14.37’de meydana gelen depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 430 km uzaklıkta ve ilk değerlendirmelere göre merkez üssünün 35.61 Kuzey ve 28.60 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 30 km derinliğinde Kalkan Açıkları-Antalya-Akdeniz olduğunu saptandığını duyurdu.

