Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de lider pozisyonunda yer alan Koopspor, ligde galibiyeti bulunmayan Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin (ALÜ) konuğu oldu.

İskele Spor Salonu’nda oynanan maça oldukça iyi başlayan taraf ALÜ olurken, ilk periyodu da 25-14 önde kapadı. İkinci periyotta toparlanan Lefkoşa ekibi, 11 sayılık farkı eritti ve soyunma odasına 40-37 önde girdi. Koopspor üçüncü çeyrekte de istediklerini yapan taraf olurken, son periyota 64-49 Koopspor üstünlüğünde başlandı. Oyundan düşen rakibi karşısında hücumdaki etkisini arttıran Lefkoşa temsilcisi, mücadeleden 103-66 galip ayrılmasını bildi.



Kercem’den 37 sayı

Ligdeki 7’inci maçında 7’inci galibiyeti elde eden Koopspor’da Kercem İnancı 37 sayı ile maçın yıldızı olurken, Tyrell Corbin 22, Alpay Şerbetçioğlu da 17 sayı ile maçı tamamladı. ALÜ’nün en skorer oyuncusu 21 sayı üreten Salomon Essam oldu.