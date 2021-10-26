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Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!

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Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
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“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı. Boru yıkama çalışmaları yapıldı.
 
Yeni Terminal Binasına Su bağlantısı bugün yapılıyor.
 
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, projenin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacağını söylediğini ve bir ayda da tamamlandığının altını çizerken, proje kapsamında emek veren tüm çalışanlara ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür etti.
Karavezirler, Su Dairesi Müdür ve personeline de aynı duygu ve düşüncelerle teşekkür etti.
 
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