"En erken zamanda nüfus sayımı yapılması şart"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Take Action Cyprus platformu adına bir heyeti kabulünde yaptığı konuşmada Belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ancak Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğunu belirterek, en erken zamanda nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu vurguladı

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğunu, bunun da kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak olumsuz etkilediğini söyledi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü, Take Action Cyprus platformu adına bir heyeti kabul etti. Belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ancak Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğunu belirtti.

En erken zamanda nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu belirten Güngördü, nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da etkilediğini, yeşil alanların da yeterli olmadığını ifade etti ve bu konudaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Belediye açıklamasında, Platform temsilcilerinin de kentteki nüfus yoğunluğundan rahatsızlık duyduklarını, yeşil alanlara ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulduğu ve çevre kirliliğinin de arttığını belirterek, işletmelere yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması, çevreyi kirletenlere cezaların daha da caydırıcı yapılması talebinde bulunduğu aktarıldı.