Ekmeğe zam kapıda

Döviz kurundaki yükselişle birlikte zamlar da peşi sıra gelmeye devam ediyor. Tüm girdileri dövize endeksli olan fırıncılar, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bu hafta sonuna doğru ekmeğe zam uygulamaya hazırlanıyor

Döviz karşısında günden güne daha da çok değer kaybeden Türk Lirası, zamları da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, hafta sonuna doğru ekmeğe yeni bir zam yapılacağı öğrenildi.Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, yaşanan döviz artışlarından dolayı maliyetlerin yükseldiğini aktararak, “Zam yapmak kaçınılmaz” dedi. Çıralı, henüz rakamın net olmadığını ancak tahmini olarak %20-25 civarında zam yapılacağı beklentisi olduğunu da ifade etti.Somun ekmek şu anda marketlerde 8 TL’ye satılıyor.Ömer Çıralı, sektörü ilgilendiren birçok ürünün fiyatındaki artışa işaret ederek bu hafta gereken değerlendirmelerin yapılacağını ve fiyat artış oranının netleşeceğini vurguladı. Çıralı, her fırının yapılan zamlara göre bir fiyat ayarlaması yapacağını kaydetti.Özellikle ana girdi ürünü olan unun ve enerjinin fiyatlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Çıralı, tüm bu unsurların değerlendirilmesiyle fırıncıların ayakta durabilmesi için fiyat artışı yapılacağını söyledi.“KÖYLERDE KAYIT DIŞI EKMEK YAPILIP SATILIYOR”Çıralı, fırıncıların şu an 3 temel sorun yaşadığına dikkat çekerek, bunları marketteki fırınların, fırıncılara karşı haksız rekabet oluşturması, kara sağlıksız fırınların çoğalmış olması ve un ithali yapılamaması nedeniyle sektörün iki buğday ithalatçısının eline kalması şeklinde sıraladı.Özellikle köylerde kayıt dışı bir şekilde ekmek yapılıp satıldığını belirten Çıralı, hemen hemen her köyde kara fırınların oluştuğunu kaydetti.Çıralı, temel gıda ürünü olan ekmeğin daha ucuza satılabilmesi için devletin fırıncılara destekte bulunması gerektiğine işaret ederek, girdi maliyetlerini aşağıya çekilmesi konusunda devletin yardımcı olması gerektiğini vurguladı.