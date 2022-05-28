Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 37033 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 30 Mayıs 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37033

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24621

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

55003

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23453

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28530

63898

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29875

35178

45366

69144

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09201

19169

32938

35240

35727

40207

47425

67183

74809

79801

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08889

20385

29435

29937

40031

46560

54011

54818

60545

60955

64791

64794

67956

77749

79457

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07033

17033

27033

30033

31033

32033

33033

34033

35033

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37003

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38033

39033

47033

57033

67033

77033

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

414

934

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11

89

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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