Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 37033 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 30 Mayıs 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37033
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24621
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
55003
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23453
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28530
63898
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29875
35178
45366
69144
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09201
19169
32938
35240
35727
40207
47425
67183
74809
79801
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08889
20385
29435
29937
40031
46560
54011
54818
60545
60955
64791
64794
67956
77749
79457
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07033
17033
27033
30033
31033
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34033
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38033
39033
47033
57033
67033
77033
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
414
934
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11
89
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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