Kredilerde artış

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 56.3 milyon TL olan işletme kredileri kredi türleri içerisinde ilk sırada, 14.5 milyon TL olan tüketici kredileri ise ikinci sırada yer aldı

KKTC Merkez Bankası’nın 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bültenine göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları, Temmuz ayında yüzde 72,81; Ağustos ayında yüzde 80,9 ve Eylül ayında ise yüzde 81,22 olarak gerçekleşti.

Bültende bankacılık sektörüne ilişkin şu veriler paylaşıldı:

“2023 yılı Haziran ayı sonunda 184.296,4 milyon TL seviyesinde olan bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2023 yılının Eylül ayı sonunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 artarak 200.147,1 milyon TL’ye yükseldi. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla sektörün krediler toplamı 78.136 milyon TL, mevduat toplamı ise 164.693 milyon TL olmuştur. 2023 yılı Eylül ayında bir önceki çeyreğe göre, nakit ve nakit benzeri kalemlerde yüzde 11,56, MDC’de yüzde 8,55, brüt kredilerde yüzde 5,54, diğer aktiflerde ise yüzde 12,26 artış görülmüştür. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 40,42 ile brüt kredilere aittir. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 32,29’luk payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 17,35’lik payla MDC ve yüzde 9,94’lük payla diğer aktifler kalemi takip etmektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt kredilerde yüzde 59,02 artış olmasına rağmen, brüt kredilerin aktif toplamı içindeki payının 6,19 puan azalarak yüzde 40,42’ye gerilemesi, kredi talebindeki düşüşe işaret etmektedir. Eylül 2023 itibarıyla, pasif toplamının yüzde 82,29’unu mevduat, yüzde 7,2’sini özkaynaklar, yüzde 5,69’unu bankalara borçlar ve yüzde 4,82’sini ise diğer pasifler oluşturmaktadır. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 56.308,8 milyon TL olan işletme kredileri kredi türleri içerisinde ilk sırada, 14.519 milyon TL olan tüketici kredileri ise ikinci sırada yer almaktadır. Eylül 2023 itibarıyla mevduatın yüzde 84,74’ü YP, yüzde 15,26’sı TP cinsinden olup, TGA hariç TP mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 114,54, YP mevduatın krediye dönüşüm oranı ise yüzde 35,36 olarak gerçekleşmiştir.”

