“DAÜ batıyor dedim, kimse beni dinlemedi”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “2019’da DAÜ batıyor dedim. Hiç kimse beni dinlemedi. 6-8 ay önceye kadar bana gülerlerdi. Arkadaşlar, DAÜ battı” dedi

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi sırasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) konuşuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ yetkililerinin konuşmalarına işaret ederek, “Kendilerinin günahları olmadığına dair söylem var. Günahkarlık var ki DAÜ battı.. Arkadaşlar, DAÜ battı” şeklinde konuştu.

DAÜ’de katıldığı toplantılar işaret ederek, 6-7 aydır duyduğu “yapacağız” kelimelerinden usandığını söyleyen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Mantıklı-ayakları yere basan söylemler var ama DAÜ rekabet edemez söylemleri fasa-fisodur” dedi.

DAÜ’nün grafiklerinin 3-4 yıldır aşağıya doğru indiğini belirten Çavuşoğlu, “2019’da DAÜ batıyor dedim. Hiç kimse beni dinlemedi. 6-8 ay önceye kadar bana gülerlerdi. Bu kuruma bu kadar saygı ve sevgi göstermemeliydim. Daha dikkatli olmalıydım. Hepimizin suçlu olduğunu söyleyebilecek cesaretim var. Kurumsal olarak DAÜ de hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.

DAÜ’de, öğrenci sayısı 16 bine düşerken akademik personelin artırıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, emeklilerin DAÜ’de çalışmasının önünü açacak yasa gücünde bir kararname hazırlanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, yasa gücündeki kararname eleştirilerine, “Vaktimiz yok” yanıtını verdi.

Yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik söylem olduğunu ancak hareket olmadığını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan’la ilişkilerin DAÜ’ye yararı olabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Baklanı Çavuşoğlu, “Devlet milyarlık borcu üstleniyor. Vergi bizde, sigortalar bizde, emeklilik bizde olacak…. -DAÜ’nün gelirini artırmak için hizmet almaya çalışıyoruz ama 6 ayda yabancılar için bir Türkçe eğitimi açtıramadık” dedi.

