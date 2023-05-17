Çavuşoğlu’na istifaya çağrısı

Meclis önündeki eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, mücadelenin yeni başladığına dikkat çekerek, “Ankara elini yakamızdan çek” sloganı attı, eylemciler de defalarca sloganı yineledi.

Burak Maviş, öğretmenlerin, “öğretmen olduğunu unutan Çavuşoğlu’na ders vermeye gittiğini” ifade ederek, Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı.

Okullarda güven, bütçe ve öğretmenin halini soran derdini anlayanın bulunmadığını ifade eden Maviş, “Çocukları barakalara hapis edenler, öğretmenin derdini anlamayanlar, yalanlarla dayatmayla haklarımızı budamak için kumpas kurdular bunu bozacağız” ifadelerini kullandı.

Maviş, Çavuşoğlu’na hitaben “öğretmene bir şey vereceği yok bizim de onunla yürüyecek yolumuz yok” dedi.

