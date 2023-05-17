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Eski papaz, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

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Eski “Kiti Metropoliti” Hrisostomos, 16 yaşında olan bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlu bulundu

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Eski papaz, cinsel saldırıdan suçlu bulundu
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Eski “Kiti Metropoliti” Hrisostomos, 42 yıl önce 16 yaşında olan bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı mahkemece suçlu bulundu.
Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta önceki gün Larnaka Mahkemesi’nde görülen dava sonucunun Güney Kıbrıs yargısı için, hem 42 yıl önce işlenmiş bir suçtan mahkumiyet verilmesi, hem de bir din adamının mahkum olması bakımından bir dönüm noktası teşkil ettiğini yazdı.
Habere göre, Larnaka Mahkemesi, “Kiti Metropoliti” olduğu dönemde, 1981 yılında, o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel saldırıda bulunma suçundan Hrisostomos’u suçlu buldu.
Gazete, Hrisostomos’un cezasının 26 Mayıs tarihinde yapılacak davada açıklanacağını belirtti.
 
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