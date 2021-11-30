“Bugünkü bilanço, aşılamadaki ağır ihmalinin sonucu”

Dr. Sıla Usar İncirli, “Son bir haftada vaka sayımız %54 arttı. Bugünkü bilanço sağlık bakanlığının aşılamadaki ağır ihmalinin sonucudur” dedi





CTP Milletvekili, Dr. Sıla Usar İncirli, pandemide bugünkü bilançonun Sağlık Bakanlığı’nın aşılamadaki ağır ihmalinin sonucu olduğunu vurguladı, Kasım ayı ile birlikte 300’lerin üzerine çıktığını kaydetti.

İncirli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bugünkü Bilanço Sağlık Bakanlığının Aşılamadaki Ağır İhmalinin Sonucudur!

Ekim ayında 100-200 arasında seyreden vaka sayısı Kasım ayı ile birlikte 300’lerin üzerini gördü. Rakamların seyrine bakınca bugünkü durumun uzun süredir kırmızı alarm vererek geldiği açıkça görülmektedir. Son bir haftada vaka sayımız %54 arttı.

Tedavi gören hasta sayımız 3159. Acil Durum Hastanesi’ndeki vaka sayısı 79. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 23. 9 hasta solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımda olan veya solunum cihazına bağlanan hastaların tümü ya aşısız veya aşıları tamamlanmamış kişiler. Sağlık Bakanı Sn. Pilli bütçe görüşmelerinde 70,000 kişinin 2 doz Sinovac aşılı olduğunu söyleyerek etki süresi dolan diğer aşılı olanlarla birlikte en az 100,000 insanımızın aşılarının tamamlanmamış olduğunu itiraf etmiş oldu. Bugünkü bilanço sağlık bakanlığının aşılamadaki ağır ihmalinin sonucudur. Geç kaldınız, aşı olmak isteyenleri dahi zamanında aşılamadınız. Aşı oranlarındaki düşüklüğü görünce şaşıran başbakan Sn. Sucuoğlu ve aşıları tamamlanmamış hastaların yoğun bakımda olduğunu fark eden sağlık bakanı Sn. Pilli, biz bu uyarıları yaparken sahi siz neredeydiniz? Siz UBP hükümetlerinin hekim vekillerinden değil miydiniz? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun!



