BMW kül oldu

Alsancak'ta, BMW marka lüks araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Girne Alsancak'ta dün öğle saatlerinde meydana gelen yangında, BMW marka lüks araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın arabanın motor kısmından başladı ve kısa sürede tüm araca yayıldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı, ancak araç tamamen yanarak kül oldu.

Olay sırasında araçta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak, yangının çevredeki diğer araçlara ve yapılara sıçramaması sağlandı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ancak teknik bir arızadan kaynaklanabileceği düşünülüyor.

