Bengihan ile yola devam

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) 37. Dönem Olağan Genel Kurulu, 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmişti.
KTAMS, dün ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirip Başkan ve Yürütme Kurulu görev dağılımını belirledi.
Görev dağılımı şöyle:
Başkan: Güven Bengihan
Genel Sekreter: Serman Yiğit
Mali Sekreter: Gökhan Tozan
Örgütlenme Sekreteri: Çağın Oytaç
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: Muzaffer Sevim
Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Şaziye Şaban
Dış İlişkiler Sekreteri: Mehmet Oytam
Toplu Sözleşmeler Sekreteri: Emete Taşkan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: Ülfet Kral