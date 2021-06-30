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Bengihan ile yola devam

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) 37. Dönem Olağan Genel Kurulu, 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmişti.

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Bengihan ile yola devam
 
KTAMS, dün ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirip Başkan ve Yürütme Kurulu görev dağılımını belirledi.
Görev dağılımı şöyle:
Başkan: Güven Bengihan
Genel Sekreter: Serman Yiğit
Mali Sekreter: Gökhan Tozan
Örgütlenme Sekreteri: Çağın Oytaç
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: Muzaffer Sevim
Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Şaziye Şaban
Dış İlişkiler Sekreteri: Mehmet Oytam
Toplu Sözleşmeler Sekreteri: Emete Taşkan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: Ülfet Kral 
 
 
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