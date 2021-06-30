Bengihan ile yola devam

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) 37. Dönem Olağan Genel Kurulu, 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmişti.



KTAMS, dün ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirip Başkan ve Yürütme Kurulu görev dağılımını belirledi.

Görev dağılımı şöyle:

Başkan: Güven Bengihan

Genel Sekreter: Serman Yiğit

Mali Sekreter: Gökhan Tozan

Örgütlenme Sekreteri: Çağın Oytaç

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: Muzaffer Sevim

Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Şaziye Şaban

Dış İlişkiler Sekreteri: Mehmet Oytam

Toplu Sözleşmeler Sekreteri: Emete Taşkan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: Ülfet Kral



