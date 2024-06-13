"Ben patron değilim"

İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu, sanık Mehmet Fatih Bozkurt, otelde bazı belgelere imza attığını, ancak kendisinin patron olmadığını savundu

İsias Otel sahibi, sanık Ahmet Bozkurt'un oğlu, sanık Mehmet Fatih Bozkurt, 1993-1995 yılları arasında inşaatın yapıldığını, ancak kendisinin o tarihler arasında Kıbrıs’ta öğrenci olduğunu söyledi.

“Bir işletmede iki yetkili olur ama iki patron olamaz” diye kendisi savunan Mehmet Fatih Bozkurt, otelde bazı belgelere imza attığını, ancak kendisinin patron olmadığını savundu.

Bozkurt, “2001’de şirkete dahil oldum ama işletmede bulunup, orasını yönetmedim” dedi.

Sanık Mehmet Fatih Bozkurt, otelde yetkili olmadığını hiçbir zaman ifade

etmediğini belirtti. Bozkurt, 1993-1995 arasında inşaatın yapımında kendisinin olmadığını ancak babasının yaptığı işlere itimat ettiğini, güvendiğini söyledi.

Aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini belirten Bozkurt, tahliyesini talep etti.











