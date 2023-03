Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’dan “Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KKTC’nin kadın hakları konusunda birçok ülkeye kıyasla daha iyi bir noktada olduğunu, kadına karşı şiddetin engellenmesi, kadının siyasette ve yönetimde temsiliyetinin artırılmasıyla ilgili adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti.

Arıklı, Dünya Kadınlar Günü’nün kadın hakları ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği, üreme hakkı ve kadına karşı şiddet veya taciz gibi konulara dikkat çekmek amacıyla, her yıl 8 Mart’ta küresel olarak kutlandığını anımsattı.

Ülkede de siyasi görüşü fark etmeksizin tüm kesimler tarafından kutlanılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadının toplum içerisindeki statüsünün, henüz olması gereken yerde olmadığını hatırlattığını belirten Arıklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kalkınmanın en önemli unsurlarından biri, halkın bir bütün olarak ekonomik faaliyetlere katılması, kadınların, ülkenin yönetiminde ve geleceğini şekillendirecek karar alma mekanizmalarında eşit bir şekilde yer almasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kadın hakları konusunda birçok ülkeye kıyasla daha iyi bir noktada olmasına rağmen; kadına karşı şiddet ve tacizin engellenmesi, kadının siyasette ve ülke yönetiminde temsiliyetinin artırılması konularında gerekli adımları bir an önce atmamız gerekmektedir.

Koalisyon ortağı, parti başkanı ve bakan olarak bu konuda üzerime düşen görevi yerine getireceğimi belirtir, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.”