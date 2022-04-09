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Araba çakmaklığında yaşam mücadelesi!

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Elektrik kesintileri artık insanların sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Saatlerdir yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Koah hastası vatandaş, oksijen makinesini araba çakmaklığına takmak zorunda kaldı

Araba çakmaklığında yaşam mücadelesi!
 
 
İnsan hayatının hiçe sayıldığı ülkemizde, bu ekonomik krizde hayatı bir o kadar daha kısır hale getiren elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi.
Lefkoşa'da ikamet eden Koah hastası yaşlı bir kişi, sabahın 3'ünden beri elektrik olmadığı için, nefes alabilmesini sağlayan cihazı arabanın çakmaklığına bağlayıp hayat mücadelesi vermek zorunda kaldı.
Demir Moda isimli vatandaş elektriklerin saat 03.00'ten beri kesik olduğunu ve dedesinin zor anlar yaşadığını söyledi.
Moda, dedesinin rahat nefes alabilmesi için nebülizatör denilen buhar makinesini arabanın çakmaklığına taktıklarını ifade etti.
Demir Moda, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan ederek şöyle dedi:
“Sabah 3:00’ten belli elektrik yok, dedem koah hastası arabanın çakmaklığına makinesini takmak zorunda kaldık. Yani ölsen kim sorar seni o ayrı mesele … Bıktık, usandık hepsinizden"
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