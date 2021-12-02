Akaryakıtta kaos

Ülkede akaryakıt krizi alarm vermeye başladı. Euro diesel ve kurşunsuz 98 benzin, birçok petrol istasyonunda bitti, kurşunsuz 95 de kısa bir süre içinde bitecek. Benzinciler Birliği hükümetin acilen çözüm bulması çağrısı yaptı

Ülkede akaryakıt krizi alarm vermeye başladı. Euro diesel ve kurşunsuz 98 benzin, birçok petrol istasyonunda bitti, kurşunsuz 95 de kısa bir süre içinde bitecek. Benzinciler Birliği hükümetin acilen çözüm bulması çağrısı yaptıAkaryakıtta yeniden stok sıkıntısı gündeme geldi. Ülkede birçok benzin istasyonunda mazot ve 98 oktan benzin tamamen tükenmiş durumda.Akaryakıt istasyonu sahipleri, tedarikçi firmaların akaryakıt vermediğine dikkat çekerek 95 oktan benzinin de bitmek üzere olduğunu söylüyor.Tedarikçi firmalar ise fırtına nedeniyle akaryakıt taşıyan geminin gelemediğini ifade ederek “Akaryakıt istasyonlarında yeterli yakıt var” açıklamasında bulundu.Söz konusu açıklamaya Benzinciler Birliği’nden tepki geldi.Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tel, “Tüm vatandaşlara çağrı yapıyorum; Buyrun gelin depolara beraber bakalım akaryakıt var mı yok mu” diyerek tepki gösterdi.Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise, piyasada iki gündür mazot olmadığını söyledi, adaya ne gün geleceğiyle ilgili net bir bilgisinin olmadığını da paylaştı.Çağdal, dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle dünyadaki benzin fiyatlarının arttığına değindi. Çağdal, dağıtım şirketlerinin birkaç aydır daha az zarar etmemek için küçük lotlar halinde ürün ithal ettiğini belirterek, bu nedenle de lojistiğin aksadığını ifade etti.“Dağıtım şirketleri kar marjının artmasını istiyorlar. Haklılık payları da” diyen Çağdal, “Buna rağmen ithalatı ve lojistiği aksatmaları sıkıntılı. Çiftçi ekim döneminde, şu anda 2 gündür motorin piyasada yok, iki şirkette de yok” dedi.Çağdal, dağıtım şirketlerinin akaryakıtta yaşanan sıkıntıyla ilgili “fırtına var” şeklinde yorum yaptığını ancak esas nedenin bu olmadığını savundu.Çağdal, çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.Şu anda piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi. Levent Çağdal, hükümetin sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.Çağdal KKTC’de akaryakıt pompa satış fiyatlarının her 15 iş gününde bir otomatik fiyatlandırma sistemi ile belirlendiğini ve formül içerisinde dolar kuru ve akaryakıt borsa fiyatlarının değerlendirilerek, fiyat ayarlaması yapıldığını kaydetti.“Devletin aldığı Fiyat İstikrar Fonu maalesef erimiş durumda olduğu için dolar kuru ve yakıt borsa fiyat yükselişleri pompaya yansıtılmak durumunda” diyen Çağdal, bunun sadece KKTC’de değil tüm dünyada böyle olduğunu ifade etti.Akaryakıt dağıtım şirketleri K-PET ve ALPET’in bir aydır KKTC’ye küçük lotlarla akaryakıt tedarik ettiğini ifade eden Levent Çağdal, “Zarar ettiklerini iddia ediyorlar ve yukarıda belirttiğim sebeplerden burada haklılık payları var” ifadelerini kullandı.Çağdal, “Yalnız çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.Şu anda piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi.KKTC’ye ne zaman yeni stok akaryakıt geleceği konusunda şirket yetkililerinden sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydeden Çağdal, şöyle devam etti:“K-PET ve ALPET ayrıca bayilerine sundukları 20 günlük vadeyi kademeli olarak 7 güne indireceklerini bildirmişlerdir. Bu da tüm çiftçi, kamu kuruluşları, belediyeler ve şirketler artık akaryakıtı peşin alacaklar demektir.”Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, hükümetin bu sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.Akaryakıtın dövizle ithal edildiğini, otomatik fiyatlandırmanın 15 iş günü yani 21 günde yapıldığını dile getiren Çağdal, “21 günde kur değişimi çok hızlı değişti. 1.5 ayda fiyatlarda yoğun yükseliş var” dedi.İthalatçı şirketlerin litre başına 60-70 kuruş zarar ettiğini bu nedenle de otomatik fiyatlandırma sisteminin değişmesi gerektiğini dile getiren Çağdal, “Bu sebeplerinden dolayı dağıtım şirketleri, akaryakıt şirketleri akaryakıt tedarik etmek istemiyor. Çünkü her litrede zarar ediyor” şeklinde konuştu.