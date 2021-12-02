Bazı benzin istasyonlarında dün yine akaryakıt kuyruğu yaşandı. İstasyon sahipleri 250 TL’lik kota koymak zorunda kaldı

Bazı benzin istasyonlarında dün yine akaryakıt kuyruğu yaşandı. İstasyon sahipleri 250 TL’lik kota koymak zorunda kaldıBazı benzin istasyonlarında dün yaşanan akaryakıt kuyruğu, vatandaşı isyan ettirdi.Saatlerce akaryakıt alabilmek için sırada bekleyen taksiciler, otobüs şoförleri ve araçlarında mazot yakıtı kullanan diğer sürücüler mazot kuyruğunda beklerken, “Olanı da bitirdik” diye isyan etti. Sürücüler “Yazıklar olsun! Ya ekmek kuyruğu ya da mazot kuyruğunda bekler olduk. 80’li yıllara geri döndük” dedi.Elde edilen bilgiye göre, ülkede yaşanan mazot krizi nedeniyle ilgili petrol istasyonu da akaryakıt alımına 250 TL’lik kota koymak zorunda kaldı.