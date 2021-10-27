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KKTC Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü

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KKTC Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu,  faiz oranlarını düşürdü.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre bugün toplanan Yönetim Kurulu, vadelerinden bağımsız olarak Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 15,25’ten yüzde 12,75’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 9,00’dan yüzde 6,00’ya indirdi; yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Ayrıca, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 21,50’den yüzde 19,00’a, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 18,75’ten yüzde 16,25’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,75’ten yüzde 15,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 18,00’den yüzde 16,00’ya indirildi.

Yeni oranların yarından itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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