Acil kan aranıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Ahmet Cambaz için 0 RH(-) kan aranıyor.
Yardımcı olmak isteyenler 0548 862 2175 nolu telefona ulaşmaları rica olunur.
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