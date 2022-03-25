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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Ahmet Cambaz için 0 RH(-) kan aranıyor.
Yardımcı olmak isteyenler 0548 862 2175 nolu telefona ulaşmaları rica olunur. 
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