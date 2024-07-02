ABD üslerinde alarm

İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından ABD'nin dört ülkedeki askeri üssünde "Charlie" alarmı verildi: Alarm, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Avrupa'daki ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesini "Charlie" olarak bilinen yüksek duruma geçirdi. Bu adım, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından geldi. ABD ordusuna göre bu seviyeye, "bir olay meydana geldiğinde veya bir tür terör eylemi veya bireyleri ya da tesisleri hedef alma olasılığını gösteren istihbarat bilgileri alındığında" geçiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini doğruladı. Pentagon, konu hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının (USEUCOM), yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendirdiği kaydedilerek, bu çabanın bir parçası olarak, ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz” denildi.

Ayrıca USEUCOM’un, Avrupa sahasındaki personele, şüpheli etkinliklerin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinin izlenmesi ve ihtiyatlı kişisel risk azaltma önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere her zaman tetikte olmalarını ve uyanık kalmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

USEUCOM’un, ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak, personelinin bilgilendirilmesini ve bireylerin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik ortamını sürekli olarak izlediği de açıklamada kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, Güç Koruma Durumu "Charlie’" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan ABD ordusunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bu seviyeye, "bir olay meydana geldiğinde veya bir tür terör eylemi veya bireyleri ya da tesisleri hedef alma olasılığını gösteren istihbarat bilgileri alındığında" geçiliyor.

Charlie’nin bir üst seviyesi ise bir terör saldırısının devam ettiği veya “çok yakın” olduğu durumlarda geçilen Delta seviyesi.

Şarku’l Avsat’ın CNN'den aktardığı habere göre iki Amerikalı yetkili, ABD Avrupa Komutanlığı'nın karargahının bulunduğu Almanya'nın Stuttgart şehrindeki ABD Ordusu garnizonunun da aralarında olduğu üslerde alarm seviyelerinin pazar günü Charlie seviyesine yükseltildiğini söyledi.

Avrupa'daki bir üste görev yapan Amerikalı bir yetkili de "en az 10 yıldır" bu seviyede bir tehdit görmediklerini söyledi ve bunun genellikle ordunun "aktif ve inandırıcı bir tehdit" aldığı anlamına geldiğini açıkladı.

ABD'nin bu adımı, İsrail-Lübnan sınırında saldırıların şiddetlenmesinin ardından geldi.

7 Ekim sonrası tansiyonun arttığı sınırda, İsrail güçleri ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılık saldırılar devam ediyor.

Son olarak önceki gün, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni vurması sonucu 18 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot Gazetesi daha önceki haberinde, Golan Tepeleri'ndeki Ayn Kanya ve Marom Golan yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Hizbullah ise önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bir askeri karargahı bombaladıklarını ve yaşanan çatışmalarda da 3 mensubunun öldüğünü aktarmıştı.

İsrail ordusu önceki gün Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah mevkilerini savaş uçakları ve topçu atışlarıyla bombaladığını bildirdi.