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5 ithal 3 yerli üründe limit üstü

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Tarım Dairesi, ithal ve yerli ürünlerde yaptırdığı analizlerde 5 ithal, 4 de yerli üründe tavsiye edilmeyen ya da limit üstü zirai ilaç kullanıldığını tespit etti.

5 ithal 3 yerli üründe limit üstü
10 Temmuz 2020 Cuma 13:38

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 3-9 Temmuz arasında ithal edilen 38 üründen alınan numunelerin 5’inde limit üzeri bitki koruma ürünü tespit edildi.

İTHAL KAYISI, KİRAZ, BİBER…

Açıklamaya göre limit üstü bitki koruma ürünü kullanılan SVS Tic. Ltd ait kayısı, Halil Kasap Pazarlama ait kayısı, Onbaşı İşl. Ltd. ait kiraz firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecek; SVS Tic. Ltd. ait sarı kalifornia biber ve kırmızı kalifornia biber ise firmanın isteği üzerine imha edilecek.

BİBER, MOLEHİYA, ASMA YAPRAĞI…

Yerli ürünlerden alınan 24 numuneden 4’ünde tavsiye dışı bitki koruma ürünü, birinde de limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa’da Hamiyet Doğan’a ait kapya biber, Akçay’da Ulus Kızılyürek’e ait molehiya ve Doğancı’da Cemal Uluşan’a ait 1. parsel molehiya imha edilecek. Yeşilyurt’ta Şafak Kaşot’a ait asma yapraklarında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı hasadı ertelendi; Şifa Volkan’a ait asma yapraklarında ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden hasat edilen ürünler imha edildi.

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