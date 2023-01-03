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3 Milyon TL talihlisine teslim edildi

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Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı Özel çekilişinde 3 Milyon TL kazanan talihli ikramiyesini aldı.

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3 Milyon TL talihlisine teslim edildi
Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı Özel çekilişinde 3 Milyon TL kazanan talihli ikramiyesini aldı.

Gazimağusa’da yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen vatandaşın ikramiyesini bugün aldığı açıklandı.

Birimden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği ‘108882’ numaralı bilet Gazimağusa bayilerinden Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.
Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, ikramiyenin sağlıklı günlerde kullanmasını temenni etti.


-15 ve 30 Ocak çekilişleri çıkana kadar


31 Aralık 2022 çekilişinde dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişler 15 ve 30 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

500 Bin TL’lik büyük ikramiyeler çıkana kadar çekilecek. Biletler satışta sunuldu.
 
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