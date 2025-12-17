KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Erhürman ile Rum lider Hristodulidis görüşmesinden sonra, iki lider asıl hedefin Kıbrıs Sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitlik temelinde çözüm olduğu konusunda mutabık kalmış… Bu açıklamaya ilişkin bir uyarı gerekli gibi… Siyasi eşitlik, acaba Rum Kıbrıs Cumhuriyeti egemenliği altında mı olacak, yoksa ayrı ayrı iki tarafın siyasi eşitliği mi olacak? Eğer siyasi eşitlik, Kıbrıs Cumhuriyeti içinde iki “toplumun” siyasi eşitliği anlamına geliyorsa, bu olmaz… İki devletin siyasi eşitliği kabul edilirse zaten sorun hemen çözümlenir. Ancak, Rumlar KKTC’nin siyasi eşitliğini asla kabul etmediğine göre, bahsi geçen siyasi eşitlik “iki toplumun” Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesi içinde siyasi eşitliği anlamına gelir herhalde… Böyle bir gelişme, KKTC Devleti ve Halkı için çok kötü olur…alkı için çok köytü olur…HalkıhalkıHalkıHalkıgggggg

Siyasi eşitlik BM Güvenlik Konseyi kararlarında nasıl tanımlanır acaba? “İki taraf” kelimecikleri siyasi literatürde “devlet” anlamını taşır mı acaba? Bu arada dönüşümlü başkanlıktan söz edilirse, bu federal bir çözüm ile gerçekleşir. 42 yıldır yaşayan, var olan KKTC Devleti bu liderler görüşmesinde hiçbir şekilde anılmadı, adı söylenmedi… Söylense Rumlar kabul etmez ve masayı terk eder de ondan. “Çözüm olsun da bu iş bitsin” diyenler bir tarafa, “Kıbrıs Türklerinin Devleti’nin varlığı kabul edilmeli” diyenler obür tarafa… Obür tarafdakiler, Rumların tek amacının KKTC Devleti’nin ortadan kalkması ve iki “toplumun” Rum Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında birleşmesi olduğunu çoktan biliyorlar. Böyle bir çözüm KKTC Devleti’nin ve KKTC Halkının sonu demektir.

Akel lideri Stefanu, iki lider arasında yapılan görüşmede BM Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atfın federasyon çerçevesini kapsamakta olduğunu söyledi. Bunu da unutmayalım.